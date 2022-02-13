Напад на журналістів у Дніпрі: поліція відкрила два кримінальні провадження

Правоохоронці проводять первинні слідчі дії/Фото: колаж: "Сьогодні"

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на журналістів інтернет-видання "Українська правда" у Дніпрі. Подія кваліфікована, як насильство проти представників ЗМІ та перешкоджання професійній діяльності.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

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Деталі

На території аеропорту в Дніпрі 13 лютого стався конфлікт між групою осіб та журналістами видання "Українська правда". За цим фактом правоохоронці розпочали два кримінальні провадження.

Справи порушено за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 171 — перешкоджання професійній діяльності журналістів;

ст. 345-1 — погрози або насильство щодо журналістів.

Нині поліція збирає інформацію про інцидент. Проводяться первинні слідчі дії.

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Що було раніше?

У неділю, 13 лютого, у Дніпрі група чоловіків напала на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача. У оператора насильно забрали телефон, щоб видалити записи.

Напад скоєно близько 15:00 біля ВІП-терміналу аеропорту. До відеооператора Ярослава Бондаренка підійшли невідомі й вимагали видалити відео на телефоні. Коли той відмовився, один із чоловіків почав загрожувати ножем, змусив назвати пароль від телефона і видалив усі зняті відео. На місці інциденту працювали правоохоронці, однак у конфлікт не втрутилися.

"Годину тому біля ВІП-терміналу аеропорту міста Дніпро на нашу знімальну групу скоїла напад озброєна охорона. Погрожуючи ножем, в оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефона, щоб видалити відео", – повідомив журналіст Михайло Ткач.

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