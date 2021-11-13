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Порушень на 27 мільярдів. У Кривому Розі перевірили роботу мерії

Ольга Кравченко
13 листопада, 20:26
Близько півроку тривав серйозний аудит бюджету Кривого Рогу

Масштабною перевіркою займалися одразу з десяток державних відомств / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кривому Розі фахівці провели повну ревізію доходів та видатків бюджету міста. У ході перевірок фінансисти виявили порушень на суму понад 27 мільярдів гривень.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

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Витрати

У чому знайшли порушення?

  • Більшість при будівництві та ремонті різних об'єктів без належної документації та з порушенням будівельних норм.
  • Також фахівці встановили, що криворізька мерія робила закупівлі за завищеними цінами та замовляла безпідставно дорогі послуги.
  • Крім того, було завищено обсяги робіт, а до деяких фірм-підрядників, які порушували умови договорів, виконком чомусь не застосовував штрафних санкцій.
  • До того ж, чиновники проспонсували послуги сторонніх юридичних осіб на суму понад 12 мільйонів.

Щодо доходів міста, тут знайшли порушень на суму ще більшу – близько 13 мільярдів гривень.

Встановили також низку серйозних порушень законодавства у соціальній сфері життя міста. Через це мешканці Кривого Рогу недоотримали якісних соціальних послуг. Вихованці дитячих садків та шкіл харчувалися продуктами, які не відповідали нормам, а лікарні міста виявилися не забезпеченими всім переліком медикаментів.

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На оплаті праці "бюджетників" також заощадили – приблизно 300 мільйонів гривень. А на те, щоб підтримати збиткові комунальні підприємства, витратили півтора мільярда гривень, які забрали з інших статей витрат. Усі ці матеріали аудитори передали до правоохоронних органів.

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