"Наші котики" знищили ракетний підрозділ окупантів у Чернігівській області (фото)

ЗСУ продовжують знищувати техніку ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Поблизу Чернігова українські військові знищили підрозділи росіян, які наносили ракетні удари по місту.

Про це пише пресслужба Оперативного командування "Північ".

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Сили оборони оперативного командування "Північ" продовжують виконання бойових завдань щодо звільнення Чернігівщини від російських окупаційних військ.

За минулу добу українським захисникам вдалося захопити та знищити значну кількість бронетанкової та автомобільної техніки противника.

"Частина москальської орди знищена, частина здалися в полон.Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи і тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянам. Крім того, поблизу Чернігова "наші котики" знищили підрозділи орків, на озброєнні яких була зброя, з якої ворог наносив ракетні удари по Чернігову", – йдеться у повідомленні.

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Росіяни зазнають втрат

У вторгненні Росії на територію України було задіяно угруповання близько 200 тисяч осіб. Втрати військових РФ, що беруть участь в агресії, – близько 50 635 осіб. Про це написав колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Telegram.

Він порахував втрати, користуючись даними України та даними закритих джерел у РФ.

"Втрати агресора на ранок 14 дня війни: вбитими – 10 235 (регулярних сил) + 2400 (зі складу ПВК, що діють разом із ворогом) разом – близько 12 635 (за даними внутрішнього інсайдера в РФ). Пораненими – близько 35 000. Полоненими – близько 3000", – написав Аваков.

За його словами, втрати військових РФ становлять близько 50 635 осіб із 200 тис. військових.

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