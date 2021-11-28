Знайшла мертвим на підлозі: в Одесі матір виявила зарізаного сина у квартирі

Смерть чоловіка настала внаслідок серйозної травми/Колаж: Сьогодні
В Одесі, де нещодавно підліток влаштував перегони з поліцією на викраденому авто, зарізали чоловіка. Його відома знайшла матір.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
Деталі інциденту
Надзвичайна подія сталася в будинку за адресою Овідіопольська, 3. Мати чоловіка знайшла його вбитим, коли прийшла додому. За неофіційною інформацією, померлий вживав наркотики. Смерть настала внаслідок ножових поранень.
Дії правоохоронців
На місце інциденту приїхали правоохоронці. Вони проводять відповідні невідкладні заходи. Хто наніс ножове поранення чоловіку нині не відомо.
Схожий інцидент у Києві
У Києві під час конфлікту знайомий завдав чоловікові чотири смертельних поранення ножем. Як виявилося, це сталося через ревнощі.
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