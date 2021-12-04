Справжня зима! На Буковині вдарив мороз, села засипало снігом (фото)

У Чернівецькій області випав сніг / Фото: Колаж: Сьогодні
У гірських селах Чернівецької області вранці 4 грудня випало багато снігу, а стовпчик термометра опустився до мінус 20 градусів.
Про це повідомив голова Селятинської громади Валерій Полянчук на своїй сторінці у Facebook.
Полянчук показав фото засніжених гірських схилів у селі Верхній Ялівець під горою Яровицею.
"Погода відповідає своїй порі. Коли сніг лежить, то так мороз не відчувається. За все слава Богу! Село Верхній Яловець під горою Яровиця, що на Буковині. 04.12.2021", – написав він.
На Київ насуваються завірюхи та морози
До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.
За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві мінлива погода з дощами. Але вже із 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються завірюхи, а вдень буде не більше 0 градусів.
7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз -8, а вдень -4 градуси. Згодом морози посиляться, а опадів не буде.