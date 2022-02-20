"Не їли, не спали". В які умови потрапили мешканці Донбасу після евакуації у РФ (фото, відео)

Жителів Донбасу евакуювали у РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Жителям Донбасу, яких евакуювали у Росію, ніяк не можуть надати житло та нормальні умови для проживання. Людям доводиться стояти у довгих чергах, але потім їм кажуть, що місць немає.

Про це розповіли евакуйовані жителі Донбасу телеканалу "Дождь".

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"Ось така обіцянка! Це просто брехня, нічого не роблять! Вистояли чергу на заселення, а тепер сказали, що немає місць. Зовсім мовчать. Ходять на список окремо записують і там оформляють, бо там гроші платять. Нас соцзахист відправив сюди, ми не приїхали самовільно", – повідомила одна із мешканок Донбасу.

За словами жінки з Макіївки, її евакуювали разом із трьома дітьми, які з вечора не їли та не спали.

"Нам кажуть, що немає місць. Я приїхала з Макіївки із трьома дітьми. Ми з учорашнього вечора не їли, не спали. На папірці було написано, що всіх поселять", – сказала мешканка Макіївки.

В які умови потрапили мешканці Донбасу?

У Мережі опублікували фото, на яких видно, як евакуйованих жителів Донбасу в РФ помістили у намети – діти та дорослі сидять на ліжках у куртках та шапках.

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Евакуація

У п'ятницю, 18 лютого, ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про масову евакуацію жителів "республіки" до Росії.

"Сьогодні, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. За домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення наших громадян. Евакуйовані будуть забезпечені всім необхідним. Для швидкого переходу на пунктах пропуску створено всі умови", – повідомив Пушилін.

Він також додав, що керівникам підприємств та установ необхідно організувати виїзд сімей співробітників, а штабам територіальної оборони забезпечити транспорт для евакуації мирного населення.

Слідом за Пушиліним ватажок т.зв. "ЛНР" Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

На Донбасі рятувальники "ДНР" через гучномовець закликають людей їхати у Росію

Рятівники ОРДЛО почали закликати жителів Донбасу їхати у Росію. Таку заяву вони роблять за допомогою гучномовця.

На опублікованому відео можна побачити, як рятувальники МНС "ДНР" через гучномовець закликають донеччан евакуюватися у Росію через різке зростання напруженості в регіоні.

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