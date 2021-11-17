"Не хочу морити голодом": у Кривому Розі горе-мати пояснила, чому покинула 9 дітей (відео)

У Кривому Розі мати покинула своїх дітей. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кривому Розі Дніпропетровської області жінка залишила своїх 9 дітей з речами та свідоцтвами про народження під будівлею міськради. За словами горе-матері, на такий крок її підштовхнули життєві обставини.

Про це повідомляє видання "Свої".

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Що каже горе-мати?

Жінка заявила, що дітей покинула через те, що не має можливості нагодувати дітей і вона не може оформити жодних виплат — малозабезпечених чи аліментів.

Крім того, горе-мати поскаржилася, що звернулася до служби у справах дітей селища Широке, куди вона переїхала з Кривого Рогу, щоб оформити виплати, але там вимагали пакет документів, зокрема довідки про зарплату чоловіка, з яким вона офіційно не розлучилася. У підсумку через ненадані папери допомогу жінці на дітей не оформили.

"Не хочу більше морити їх голодом"

Жінка також вимагала, щоб дітей забрали до притулку, але їй повідомили, що місць там немає, єдине – можуть взяти, якщо вона напише від них відмову.

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"Не хочу більше морити їх голодом. Я знаю, що держава їх прогодує, тим більше там 7 пацанів росте – вони захищатимуть Україну", – додала горе-мати.

До речі, зараз соцслужби влаштували дітей до Центру реаблітації.

Не перша горе-мати в Україні

П'яні матері, побиття дітей, на жаль, в Україні зовсім не рідкість. Таких фактів фіксують по кілька штук щотижня.

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У Черкасах п'яна жінка на дитячому майданчику розпивала спиртні напої та била свою трирічну доньку. Небайдужі громадяни викликали поліцію. За словами матері дівчинки, дочка не слухалася і вона кілька разів ударила її.

У Дніпрі поліцейські затримали нетверезу матір з дитиною. До поліції надійшло повідомлення від охоронця гаражного кооперативу, що він помітив нетверезу жінку з дитиною. На його очах вона кілька разів падала і перевертала дитячу коляску з малюком усередині. В результаті дитина впала на землю.

Таких випадків десятки.

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