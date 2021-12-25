Бракує лише дощу. У Чернігові під час снігопаду помітили блискавку та грім (відео)

У Чернігові виявили незвичне явище. Фото: колаж "Сьогодні"

У Чернігові місцеві жителі помітили незвичайне природне явище – під час снігопаду у місті почалася гроза та зблиснула блискавка.

Відповідний ролик опублікувала Ольга Деркач на сторінці у Facebook.

Реклама

Рідкісне явище у Чернігові

На відео можна помітити, як на вулиці йде великий снігопад, але раптом засвітилася блискавка і вдарив грім.

"За свої 30 років таке бачу вперше! Гроза під час снігу!" – написала очевидиця.

Реакція Мережі

У Мережі багато хто залишився здивований таким природним явищем:

Реклама

"Який рік, така й погода"

"Це дуже поганий знак, так говорили наші предки"

"І я бачила, видовище звичайно..."

"Ми ще й не таке побачимо, бережіть природу!"

На дорогах Києва попередили про небезпеку через негоду

Увечері в суботу, 25 грудня, у Києві різко впаде температура повітря та утвориться ожеледиця. Так, на дорогах необхідно бути уважними та обережними.

За прогнозами синоптиків, у Києві температура повітря вночі впаде до 11-13 градусів морозу. У зв'язку з різким похолоданням увечері у столиці прогнозують ожеледицю. Комунальні служби готуються обробляти території протиожеледними засобами.