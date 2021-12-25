Бракує лише дощу. У Чернігові під час снігопаду помітили блискавку та грім (відео)

У Чернігові виявили незвичне явище. Фото: колаж "Сьогодні"
У Чернігові місцеві жителі помітили незвичайне природне явище – під час снігопаду у місті почалася гроза та зблиснула блискавка.
Відповідний ролик опублікувала Ольга Деркач на сторінці у Facebook.
Рідкісне явище у Чернігові
На відео можна помітити, як на вулиці йде великий снігопад, але раптом засвітилася блискавка і вдарив грім.
"За свої 30 років таке бачу вперше! Гроза під час снігу!" – написала очевидиця.
Реакція Мережі
У Мережі багато хто залишився здивований таким природним явищем:
- "Який рік, така й погода"
- "Це дуже поганий знак, так говорили наші предки"
- "І я бачила, видовище звичайно..."
- "Ми ще й не таке побачимо, бережіть природу!"
На дорогах Києва попередили про небезпеку через негоду
Увечері в суботу, 25 грудня, у Києві різко впаде температура повітря та утвориться ожеледиця. Так, на дорогах необхідно бути уважними та обережними.
За прогнозами синоптиків, у Києві температура повітря вночі впаде до 11-13 градусів морозу. У зв'язку з різким похолоданням увечері у столиці прогнозують ожеледицю. Комунальні служби готуються обробляти території протиожеледними засобами.