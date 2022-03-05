Не обстріли. Жителів Кривого Рогу налякали яскраві спалахи у небі – відео

У Кривому Розі пожежа налякала місцевих жителів / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителів Кривого Рогу налякала пожежа, яка спалахнула вночі 5 березня. У місті спалахнула трансформаторна будка, але горіла вона так яскраво, що в Мережі подумали нібито це атака російських військ.

Про пожежу повідомляє "Дніпро Оперативний".

Реклама

У соцмережі закликали людей не сіяти паніку та наголосили, що яскраві спалахи в небі – не вибухи, а пожежа у Тернівському районі міста. Є ймовірність, що у мешканців деяких будинків тимчасово зникне світло.

Ситуація у Кривому Розі

Раніше атак окупантів у місті ще не було. Лише 3 березня у Кривому Розі була загроза ракетного удару, мешканців районів Макулан та Центрально-Міського району просили тимчасово переміститися у північну частину міста.

Реклама