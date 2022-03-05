Не обстріли. Жителів Кривого Рогу налякали яскраві спалахи у небі – відео

У Кривому Розі пожежа налякала місцевих жителів / Фото: Колаж: Сьогодні
Жителів Кривого Рогу налякала пожежа, яка спалахнула вночі 5 березня. У місті спалахнула трансформаторна будка, але горіла вона так яскраво, що в Мережі подумали нібито це атака російських військ.
Про пожежу повідомляє "Дніпро Оперативний".
У соцмережі закликали людей не сіяти паніку та наголосили, що яскраві спалахи в небі – не вибухи, а пожежа у Тернівському районі міста. Є ймовірність, що у мешканців деяких будинків тимчасово зникне світло.
Ситуація у Кривому Розі
Раніше атак окупантів у місті ще не було. Лише 3 березня у Кривому Розі була загроза ракетного удару, мешканців районів Макулан та Центрально-Міського району просили тимчасово переміститися у північну частину міста.
"З метою збереження людського життя слід розуміти, що в цій частині міста знаходиться військова частина, ця військова частина саме знаходиться з боку Миколаївської області", – сказав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.