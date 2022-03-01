Не панікуйте! Жителів Черкас попередили про постріли та вибухи

Постріли звучатимуть до 16:30 / Колаж "Сьогодні"

Жителів Черкас та районупопередили, що сьогодні, 1 березня, на околиці міста з 08:30 до 16:30 будуть чути постріли та вибухи.

Про це повідомляє МВС.

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"Звуки ви чутимете з різних видів озброєння, зокрема і з великокаліберного! Це захисники відточуватимуть майстерність для максимально надійного вашого захисту", – йдеться у повідомленні.

На Черкащині масово евакуювали людей через обстріл

На Черкащині розпочали евакуацію людей. Це сталося після обстрілу військової частини поблизу Умані. Відомо про загиблого та пораненого.

Загалом евакуювали понад тисячу людей. Понад 400 – вивезли із Уманського району. Там о 5 ранку зазнала повітряної атаки військова частина та склади біля села Россошки. Після цього людей у радіусі 30 км почали евакуювати.

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