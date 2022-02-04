Не сподобався репертуар: у Запоріжжі дівчат оштрафували за співи

Сусіди викликали на дівчат поліцію / Колаж "Сьогодні"

У Запоріжжі оштрафували двох дівчат, які слухали піснівсю ніч. На них поскаржилися сусіди, які викликали поліцію.

Про це повідомила Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Запорізької міськради.

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Що відомо

Мешканка багатоповерхівки святкувала свій день народження зі своєю сусідкою. Вони слухали голосно пісні та порушили режим тиші.

"Святкування проходило весело, пісні співали до 4-ї ранку. Оскільки пісенний репертуар не припав до смаку іншим сусідам, то було викликано поліцію та складено відповідні протоколи", – стверджують в адміністративній комісії.

Обидві дівчини отримали штрафи.

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Полонила іспанців своїм співом на балконі

Українська оперна співачка Юлія Сафонова із Харкова виконала фрагмент пісні Besame mucho на балконі одного з будинків в іспанській Валенсії.

Дівчина викликала захоплення у слухачів. Відповідне відео з'явилося на її сторінці у Facebook.

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