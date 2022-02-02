Не остання операція. Ми дізналися, в якому стані поранена під час стрілянини у Дніпрі військовослужбовиця

22-річна Жанна прийшла до тями після стрілянини в Дніпрі. Фото: колаж "Сьогодні"

Жертв кривавого розстрілу у Дніпрі чекає ще тривале лікування. Мама однієї з них, 22-річної військовослужбовиці Жанни Шарової, Неля Шарова докладно розповіла сайту "Сьогодні" про стан здоров'я доньки.

"Жанну зараз лікують безкоштовно, але як буде далі – не знаю. Її стан трохи поліпшився – вона вже рухає ніжками, ручками, головою. Потроху розмовляє. Чи витягли три кулі? Я не знаю. По-моєму, були наскрізні поранення", – розповіла нам Неля Шарова.

За її словами, дочку чекає ще як мінімум одна складна операція, але не виключено, що й дві.

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"Лікарі кажуть, що чекає ще одна операція, але потім подивляться на стан і не виключають, що буде дві. Операція буде на хребті. Я дуже хочу подякувати лікарям лікарні імені Мечникова і всім людям, які нам допомогли, які здавали кров", – сказала нам мама Жанни Шарової.

У свою чергу головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко раніше повідомив, що загалом постраждалим було перелито 12 літрів крові. Говорячи про Жанну, Риженко додав:

"Куля майже повністю зруйнувала хребець. Ми дістали його фрагменти. Вона добре рухає ногами. Я думаю, що в неї все буде гаразд".

За його словами, двох постраждалих планують перевести з реанімації до палати, а ще двох поки що залишити в реанімації.

"Всі поранені йдуть на поправку", – каже Риженко.

Також у лікарні Мечникова додали, що кров для поранених здали близько 100 мешканців Дніпра.

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Що відомо про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинули п'ять осіб, ще п'ять – поранені.

Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одещини.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей. Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахи під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства , потім приховували факти і навіть одержували підвищення.

, потім приховували факти і навіть одержували підвищення. У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО .

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