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Не остання операція. Ми дізналися, в якому стані поранена під час стрілянини у Дніпрі військовослужбовиця

Ігор Сєров, Софія Ковнір
2 лютого, 19:13
Головлікар лікарні Мечникова Сергій Риженко повідомив, що загалом постраждалим було перелито 12 літрів крові.

22-річна Жанна прийшла до тями після стрілянини в Дніпрі. Фото: колаж "Сьогодні"

Жертв кривавого розстрілу у Дніпрі чекає ще тривале лікування. Мама однієї з них, 22-річної військовослужбовиці Жанни Шарової, Неля Шарова докладно розповіла сайту "Сьогодні" про стан здоров'я доньки.

"Жанну зараз лікують безкоштовно, але як буде далі – не знаю. Її стан трохи поліпшився – вона вже рухає ніжками, ручками, головою. Потроху розмовляє. Чи витягли три кулі? Я не знаю. По-моєму, були наскрізні поранення", – розповіла нам Неля Шарова.

За її словами, дочку чекає ще як мінімум одна складна операція, але не виключено, що й дві.

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"Лікарі кажуть, що чекає ще одна операція, але потім подивляться на стан і не виключають, що буде дві. Операція буде на хребті. Я дуже хочу подякувати лікарям лікарні імені Мечникова і всім людям, які нам допомогли, які здавали кров", – сказала нам мама Жанни Шарової.

У свою чергу головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко раніше повідомив, що загалом постраждалим було перелито 12 літрів крові. Говорячи про Жанну, Риженко додав:

"Куля майже повністю зруйнувала хребець. Ми дістали його фрагменти. Вона добре рухає ногами. Я думаю, що в неї все буде гаразд".

За його словами, двох постраждалих планують перевести з реанімації до палати, а ще двох поки що залишити в реанімації.

"Всі поранені йдуть на поправку", – каже Риженко.

Також у лікарні Мечникова додали, що кров для поранених здали близько 100 мешканців Дніпра.

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Що відомо про трагедію

  • Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
  • На місці події загинули п'ять осіб, ще п'ять – поранені.
  • Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одещини.
  • Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
  • Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
  • Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
  • Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахи під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
  • У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО .

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