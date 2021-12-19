Не радий порятунку? У Дніпрі копи витягли з петлі чоловіка, але той "віддячив" кулаками

У Дніпрі чоловік намагався побити поліцейських / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі чоловік намагався накласти на себе руки. Поліцейські встигли його врятувати і витягли з петлі, але історія на цьому не закінчилася. Після цього "вішальник" накинувся з кулаками на правоохоронців.

Про це повідомляє Telegram-канал "Дніпро оперативний".

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У Мережі написали, що інцидент стався на вулиці Гагаріна. Копи отримали виклик про хуліганство і приїхали на місце. Там вони побачили чоловіка, який накинув на шию петлю з ременя і намагався вчинити суїцид.

Місце, де стався інцидент. Фото: "Дніпро оперативний"

Один правоохоронець схопив чоловіка за ноги та тримав, щоб той не задихнувся, а інший швидко перерізав пояс. Проте "самовбивця" свого порятунку не оцінив. Незабаром він отямився і намагався побити поліцейських, хапав їх за одяг та провокував бійку. Заспокоювати чоловіка довелося за допомогою сльозогінного газу.

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

За даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людей щорічно так закінчують життя.

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2000 року в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 осіб, а 2016 року цей показник зменшився до 18,5. Але попри це, Україна залишається серед країн з високим рівнем суїциду.