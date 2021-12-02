Не повернулися додому з дитсадка: моторошні подробиці смертельної ДТП із фурою у Харкові

Водій на фурі, доверху навантаженій макухою, пролетів на червоне світло / Колаж "Сьогодні"

У Харкові 25 листопада вантажівка із щебенем перекинулася на таксі. Внаслідок цього загинули бабуся з онукою, які поверталися з дитячого садка, а також водій легковика.

Про це сайту "Сьогодні" повідомив адвокат потерпілої сторони Євген Мельниченко.

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Нові подробиці

Жінка з онукою знали таксиста. Він їх возив не вперше.

"У загиблого таксиста залишилася 9-річна донька. Про загиблу жінку та її 3-річну онучку Алісу можу сказати, що вони їхали з дитячого садка. Цього поки ніхто не повідомляв, ви дізналися це першими. Цей таксист возив їх не вперше. Дівчинка в салоні автомобіля знаходилася в автокріслі. Алісі нещодавно, 30 жовтня виповнилося 3 роки", – розповів адвокат потерпілої сторони Євген Мельниченко.

За його словами, поки що він не має претензій до того, як розслідується ця резонансна справа.

"Слідчий повідомляє мені про проведену роботу", – уточнює Євген Мельниченко.

Що відомо про ДТП

Водій на фурі, доверху навантаженій макухою, пролетів на червоне світло. Зніс легковик, врізався у вантажівку і перекинувся на таксі. Легковик був буквально роздавлений і ще й засипаний макухою! Усередині, крім шофера, була бабуся із трирічною онучкою. Усі троє загинули. Вже відомо, що водій фури був під дією наркотиків.

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Камери спостереження зафіксували момент страшної аварії. Видно, як фура летить на червоне світло, чіпляє легковик і майже одразу перекидається на бік. Тони жменьки засипають таксі, в якому були люди. Рятувальники майже дві години розгрібали завали, щоб дістати постраждалих.

"Машину розчавило повністю. Шансів врятуватися у пасажирів та водія не було", – каже спікер держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко.

Разом із цим водієм, в аварії постраждали чотири особи. Один – у нейрохірургії – його притиснула купа макухи. Але його життю нічого не загрожує, кажуть медики. Ще біля двох садна їх оглянули і відпустили додому.

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