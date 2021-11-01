Не повернулися додому зі змагань: подробиці загибелі дітей у ДТП під Кропивницьким

Аварія сталася вночі / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 1 листопада, на трасі Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя сталася смертельна ДТП. У ній загинули троє дітей, які поверталися із змагань.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у МВС.

Що трапилося

"Відбулося лобове зіткнення. За попередньою інформацією, воно сталося після того, як один із водіїв виїхав на зустрічну смугу. Діти поверталися зі змагань по карате. Ділянка траси не відноситься до небезпечних. За нашою інформацією, діти – не родичі між собою. Загинув і водій",- повідомили сайту "Сьогодні" у МВС.

Що відомо про аварію

Аварія сталася о 01:05 ночі біля села Новошевченкове Кропивницького району. Там зіткнулися легковий та вантажний автомобілі.

Внаслідок ДТП загинули чотири особи, з них три дитини (2005, 2009 та 2010 р.н.). Тіла загиблих діставали з машини рятувальники.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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