Не повернувся додому: нові подробиці смертельної ДТП з військовим у Рівному (відео)

Водію, який у Рівному збив військового прямо на очах у патрульних і кинув помирати на дорозі, повідомили про підозру. Копи намагалися наздогнати втікача, вимагали, щоб він зупинився, але той поїхав геть. Коли ж чоловіка впіймали, він почав хизуватися зв'язками.

Рідні забили на сполох

Останні 8 місяців хлопець був на передовій. Після сімейного новорічного святкування він пішов погуляти містом. Рідні забили на сполох, коли військовий не з'явився вранці.

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Вони почали перевіряти лікарні й знайшли Артема у реанімації зі смертельними травмами.

"У нього були переломи кісток хребта, повністю роздроблена гомілка, струс головного мозку та крововилив", – розповідає сестра загиблого Діана Мартинович.

У Збройних силах Артем служив майже десять років. Через кілька днів мав повернутися на

передову.

Як усе було

Артем помер о 9-й ранку. Слідчі оприлюднили обставини трагедії. О 3-й ночі військовий переходив дорогу в центрі міста в недозволеному місці. На шаленій швидкості його зніс легковик.

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Автомобіль збив військового прямо на очах патрульних. Ті намагалися зупинити порушника, але водій став утікати.

Авто швидко знайшли, а за кермом був 24-річний Роман, у салоні – його друг. Обидва поводилися зухвало. Водій "козиряв" посвідченням помічника депутата Рівненської облради.

Що відомо про водія

Посвідчення помічника на громадських засадах вже недійсне, повідомив "Сьогодні"

ексдепутат. Він сам шокований вчинком Романа. За його словами, юнак активно займався

спортом і ніколи не вживав спиртного. Нещодавно почав перепродувати авто з Америки.

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Рідних хлопця знайти не вдалося. За смертельну ДТП водієві загрожує до 10 років ув'язнення.

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