Не виховали батьки, виховає суд. В Одесі ще одного злодія зобов'язали читати книги

Суд зобов'язав злодія прочитати трилогію Л.М. Толстого / Фото: Колаж: Сьогодні

Одеський суд засудив ще одного чоловіка до прочитання літератури. Він зобов'язав вивчити твори Івана Франка та Льва Толстого. Порушник вкрав у свого знайомого кнопковий телефон та 50 грн.

Про це повідомили на сайті Малиновського районного суду.

Реклама

Як покарали порушника

Вироком судді Олександра Гарського, 26-річного чоловіка визнано винним у крадіжці з проникненням у житло.

Суд засудив обвинуваченого з трьох років в'язниці з роком випробувального терміну та виконанням таких обов'язків:

періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу питань пробації;

повідомляти про зміну місця проживання, роботи:

прочитати трилогію повістей Л.М. Толстого "Дитинство. Отроцтво. Юність" та вірш Івана Франка "Строфи".

Навіщо злочинця змушувати читати книги?

На сайті суду зазначили, що 26-річний обвинувачений фактично виховувався батьком – мати їх залишила, коли йому було 6 років. Через це весь перший клас він взагалі не вчився, займався бродяжництвом. Незабаром хлопчика віддали до притулку, він закінчив лише 9 класів школи і одразу почав працювати, адже через погані оцінки не зміг вступити до технікуму.

Реклама

Зараз у порушника вже є дружина та маленька дитина. Крім того, жінка має дитину від першого шлюбу, яку також вони спільно виховують.

Судді дізналися, що обвинувачений практично не читає літератури – на судовому засіданні читав по складах і заявив, що за все життя, можливо, прочитав півкниги.

Оскільки з дитинства обвинуваченому не прищепили схильність до пізнання себе в навколишньому світі, суд вирішив, що трилогія Л. Толстого буде йому корисною.

Реклама

"Прочитання обвинуваченим вірша Івана Франко "Строфи", на думку судді, досить широко розкриває зміст життя кожної людини та який показує як залишитись високоморальною людиною", – йдеться у повідомленні.

Суддя зазначив, що, безумовно, не можна встановити межі такої літератури, тому він використав загальновідоме правило: "…книги, які слід читати, повинні містити здорові, чисті і корисні ідеї".