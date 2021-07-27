Не захотів їхати новою смугою. В Одесі через пілота утворився затор із літаків

Пілот сказав, що не зможе далі рухатися – ширина рульової доріжки не відповідає правилам

В Одесі пілот заблокував рух по смузі. Колаж "Сьогодні"

В Одеському міжнародному аеропорту 27 липня зібрався затор із літаків через одного з пілотів. Він відмовився їхати по новій злітно-посадковій смузі (ЗПС).

Про це повідомляє "Думська".

Після приземлення літак Flydubai з ОАЕ проїхав до місця стику зі старою ЗПС і зупинився, заявивши, що не зможе керувати далі, бо ширина доріжки не відповідає правилам авіакомпанії.

Після цього на цю ж дорогу приземлився літак SkyUp. Він теж зупинився, оскільки дорогу заблокувало перше повітряне судно.

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Літаки стояли на повороті. Дані Flightradar24

Вирішили проблему за допомогою аеродромного тягача, який спочатку відбуксирував на злітну смугу літак SkyUp, а потім і злощасний "Боїнг".

За цей час близько 400 пасажирів перебували в салонах літаків. А літак Ryanair не зміг вчасно відправитися – виліт до польського міста Катовіце затримали на 40 хвилин.

Нагадаємо, в Одесі на території аеропорту у одного з пасажирів рейсу Одеса – Київ задимився у руках багаж.

Крім того, у рамках розвитку регіонального авіаційного сполучення за програмою "Велике будівництво" запускаються нові рейси в українські міста.