Не знали, що хворів – що говорять про смерть студента після щеплення у його рідному селі

Остаточні висновки експертизи будуть готові через місяць. Фото: колаж "Сьогодні"

В Українському гуманітарному інституті, де після вакцинації помер 19-річний студент Володимир Сало, розповіли, що про будь-які проблеми зі здоров'ям від хлопця не чули.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Так само говорять і в рідному селі Володимира на Львівщині.

"Не доводилося чути, щоб цей юнак хворів", – сказали нам в приймальні Добросинсько-Магерівської сільради.

Що відомо

13 вересня ввечері помер студент 3-го курсу Українського гуманітарного інституту (УГІ) 19-річний Володимир Сало. Згідно з попереднім висновком медиків, смерть сталася внаслідок серцево-легеневої недостатності. Остаточна причина буде відома тільки через місяць після завершення медичних досліджень. За декілька годин до смерті хлопець пройшов вакцинацію від коронавірусу.

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Смерті після вакцинації

У березні цього року в Одеській області раптово померла військовослужбовець , через два дні після щеплення від коронавірусу.

, через два дні після щеплення від коронавірусу. На початку липня у Вінниці помер після вакцинації препаратом Pfizer 47-річний чоловік. Це була його перша доза вакцини .

. У серпні в Києві померла жінка після уколу першою дозою вакцини від коронавірусу Moderna . Медики вважають, що на той момент вона вже була заражена на COVID-19, оскільки симптоми хвороби проявилися у неї в день вакцинації.

. Медики вважають, що на той момент вона вже була заражена на COVID-19, оскільки симптоми хвороби проявилися у неї в день вакцинації. Проте поки не доведено зв'язок між щепленням і смертю пацієнтів.

Раніше ми повідомляли, що в Україні зростає кількість COVID-госпіталізацій, вже у 10 областях перевищено показники.

Також нагадаємо, в Україні понад дві тисячі нових випадків зараження COVID-19.