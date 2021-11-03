"Ні дослідам над дітьми!" В Одесі антивакцинатори вийшли на акцію протесту (фото, відео)

Антивакцинатори в Одесі. Фото: колаж "Сьогодні"
В Одесі на Думську площу вийшли супротивники вакцинації від коронавірусу. Вони стоять із відповідними плакатами.
Про це повідомляє "Суспільне Одеса".
Подробиці
На Думській площі антивакцинатори стоять із такими плакатами:
- "Ми – не науковий експеримент!"
- "Скажи ні COVID-паспортам!"
- "Скажи ні дослідам над дітьми!"
За словами організатора мітингу, абсолютно здорових людей кладуть до лікарень із хибним діагнозом коронавірус. Крім того, він вважає, що за цим усім стоять сіоністи-олігархи та Білл Гейтс. А також, на його думку, усі лікарі – євреї, які вбивають населення.
Антивакцинатори заблокували Раду з усіх боків
Під стінами Верховної Ради 3 листопада мітингують противники вакцинації від COVID-19. Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.
Перекрито такі місця:
- вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо")
- пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів)
- перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний,
- перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний")
- перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська
- перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька
- вул. Паркова, 35.
Як захиститись від коронавірусу?
Незважаючи на те що не всі згодні з цією думкою, за даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби вп'ятнадцятеро.
За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.