Ніхто не міг допомогти: на Кіровоградщині потонули двоє дітей

Діти вийшли на середину річки та провалилися під лід / Колаж "Сьогодні"

У селищі Завалля Кіровоградської області втопилося двоє дітей. Вони вийшли на середину водоймища і провалилися під лід.

Про це повідомила голова громади Людмила Прач, пише "Суспільне".

Що трапилося

На річці Південний Буг потонули двоє дітей 2009 та 2012 року народження. Напередодні випав сніг, а діти пішли кататися на санчатах. Поруч була гірка.

"Ми не можемо зрозуміти, як все могло статися. Сильних морозів у нас не було, лід був зовсім тоненький, по ньому не можна було йти аж на середину річки, де течія і глибина. Вони відійшли далеко від берега. Там гуляли лише діти. . Ніхто не міг їм допомогти", – розповіла Людмила Прач.

Що відомо про дітей

Одна дитина ходила у 4 клас, інша – у 7. Обидва виховувалися у благополучних сім'ях, на обліку Служби у справах дітей не стояли.

"Тато одного хлопчика працює водієм швидкої допомоги, мама була вихователькою у школі-інтернаті. Іншого виховувала мама, але це дві добрі сім'ї", – додала Людмила Прач.

Потрібна допомога

Нині у Завалівській громаді збирають гроші, щоб допомогти сім'ям загиблих дітей. Поховають дітей 28 грудня об 11.00.

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