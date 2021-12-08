"Ніхто не подбає, як я": навіщо жінка в Харкові задушила дитину

Мати задушила дитину сьогодні вночі / Колаж "Сьогодні"

Жінка, яка задушила свого сина у Харкові і вистрибнула з вікна, зізналася у скоєному.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Чому вона це зробила

Жінка зізналася, що вона була хвора. Тому вона вирішила покінчити життя самогубством і вбити дитину.

"Вона сказала, що ніхто не зміг би дбати про дитину так, як вона", – сказав Дмитро Чубенко.

Дії жінки кваліфіковані як самогубство та вбивство малолітнього (за ч. 2 ст. 115). Їй загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.

Як почувається мама дитини

Жінці провели кілька операцій. У неї забої і численні переломи.

Що відомо

У Харкові на вулиці Академіка Павлова, 132В мати задушила дворічну дитину, а потім сама вистрибнула у вікно 4-го поверху.

Жінка залишилася живою і зараз перебуває в лікарні невідкладної допомоги під наркозом. На контакт вона не йде.

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