Нове загострення на Донбасі. Поранений український військовий помер у лікарні

Ворог вдарив з важкого озброєння. Колаж "Сьогодні"

Бойовики на Донбасі 10 серпня 16 разів обстріляли позиції ЗСУ. У результаті постраждали троє українських військових. Один з них помер у лікарні.

Про це повідомили в Міноборони України.

Російські найманці застосували проти ЗСУ артилерійські системи, міномети, стрілецьку зброю, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети, протитанкові ракетні комплекси.

Біля яких населених пунктів стріляли:

Водяне;

Невельське;

Мар'їнка;

Нью-Йорк;

Катеринівка;

Піски;

Новоолександрівка;

Луганське;

Новолуганське.

Крім того, бойовики обстріляли сам населений пункт Водяне і зруйнували приватні домоволодіння.

Унаслідок ворожих обстрілів троє українських військових отримали вогнепальні осколкові поранення.. Один потерпілий помер у госпіталі. Два інших бійці зараз у лікарні в задовільному стані.

Реклама

На обстріли противника українські захисники відкривали у відповідь вогонь.

З початку цієї доби, 11 серпня, було одне порушення режиму припинення вогню – біля Новомихайлівки російські окупанти застосували артилерійські системи.

Як минув рік режиму припинення вогню

Понад рік тому, 27 липня, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я повинне дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.

Однак, як пише ТКГ, з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, загинули 45 бійців ЗСУ, ще 163 отримали поранення.

Нагадаємо, поки передові підрозділи бойовиків продовжують обстріли ЗСУ, у тилу окупаційні війська провели навчання – відпрацьовували у тому числі й наступ.

Крім того, бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.