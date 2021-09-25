Нові дороги і локації під відкритим небом: як проходить масштабна реконструкція Хортиці

Хортиця - унікальний туристичний магніт і місце для оздоровлення городян / Фото: Колаж: Сьогодні

Туристичний потік в українську перлину острів Хортиця може збільшиться втричі. Планується, що ця цифра зросте з 150 до 500 тисяч туристів на рік. І все це завдяки масштабній реконструкції туристичного магніту, яку почали в цьому році.

Про це розповів в прямому ефірі телеканалу "Украіна24" генеральний директор острова Хортиця Максим Остапенко.

Реклама

Завдяки проекту очікуються надходження в бюджет міста і створення більш тисячі робочих місць. Протягом усього літа тут кипіла робота. Дороги та тротуари, локації під відкритим небом. Також провели реставрацію Музею історії запорізького козацтва.

"Насправді процес реставрації Хортиці і розвиток її, як національної пам'ятки тільки розпочато, тому що Хортиця це колосальний об'єкт. Він в довжину 12 кілометрів і три кілометри в ширину. Тому роботи тільки стартували і 2021 рік справді став початковим для, власне, таких основних об'єктів. Серед яких є такий об'єкт, як Музей історії запорізького козацтва, Курган Єдності, Козацький круг. Але Хортицю чекає ще розвиток всієї інфраструктури, створення нових об'єктів. В першу чергу мова йде про те, що на Хортиці зберігається унікальна колекція стародавніх кораблів, піднятих з дна Дніпра, які датуються від IX до XIX століття. І цей музей судноплавства теж повинен бути створений на Хортиці", – говорить Максим Остапенко.

Реклама

За його словами, Хортиця – унікальний туристичний магніт і місце для оздоровлення городян, а також гостей Запоріжжя.

"Відповідно, ми потребуємо потужної сучасної інфраструктури і для піших туристів, і для велотуристів. А також водні маршрути необхідно розвивати", – додає він.

Раніше ми писали:

Острів Хортиця перетворять на головний туристичний магніт Запоріжжя . На реконструкцію виділили майже 100 млн гривень, розробку концепції профінансував Метінвест.

. На реконструкцію виділили майже 100 млн гривень, розробку концепції профінансував Метінвест. Читайте також про трьох проектах для відвідувачів Хортиці.