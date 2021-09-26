Нові втрати на Донбасі. В зоні ООС загинув український військовий, ще одного серйозно поранили

Бойовики знову стріляють на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 26 вересня, на Донбасі загинув український військовий – він підірвався на ворожому невідомому пристрої.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Ще один боєць ЗСУ дістав вогнепальне осколкове поранення. Йому надали першу медичну допомогу та транспортували до лікувального закладу. Медики оцінюють стан його здоров'я, як середньої важкості.

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"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.

Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.