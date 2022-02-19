Нові втрати ЗСУ. На Донбасі загинули двоє українських військових, ще четверо поранено

Внаслідок обстрілу бойовиків загинули два українські захисники / Фото: Колаж: Сьогодні
На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків 19 лютого загинули двоє українських військовослужбовців. Ще четверо бійців зазнали поранень.
Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.
Двоє українських військовослужбовців зазнали осколкових поранень, несумісних із життям. У постраждалих військових поранення різного ступеня тяжкості, зараз вони перебувають у лікарнях.
Усього до 17:00 19 лютого озброєні формування Росії у 70 разів обстрілювали позиції ЗСУ, 60 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Де стріляли бойовики?
- Шість разів обстріляли Новотроїцьке – з мінометів, артилерії та автоматичних станкових гранатометів.
- Гранітне – з артилерії калібру 122 мм.
- Чотири рази Старогнатівку – з артилерії, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Три рази Новоселівку – з артилерії та мінометів.
- Болотене – з мінометів калібру 82 мм.
- Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Широкине – з мінометів калібру 120 мм.
- Миронівський – з артилерії калібру 122 мм.
- Три рази Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм.
- Три рази Світлодарськ – з мінометів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Три рази Травневе - з мінометів та протитанкових керованих комплексів.
- Двічі Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Південне - з мінометів, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Чотири рази Новозванівку – з артилерії, мінометів та станкових протитанкових гранатометів.
- Двічі Луганське – з мінометів, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомета.
- Тричі Авдіївку – з мінометів та протитанкових керованих комплексів.
- П'ять разів Щастя – з мінометів, автоматичних верстатових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Чотири рази Кримське – з мінометів, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Чотири рази Мар'їнку – з мінометів та протитанкових керованих комплексів.
- Двічі Опитне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Тричі Нью-Йорк – з мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Лопаскине – з мінометів калібру 82 мм.
- Тричі Новолуганське – з артилерії та мінометів.
- Тричі Станицю Луганську – з танка та мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм.
- Причепилівку - з мінометів калібру 120 мм.
- Сизе – з мінометів калібру 120 мм.
- Новогригорівку - з артилерії калібру 122 мм.
- П'ять разів Троїцьке – з мінометів калібру 120 мм.
- Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм.
- Три рази Шуми – з мінометів, станкових протитанкових гранатометів.
- Тричі Зайцеве – артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Трьохізбенку - з мінометів калібру 120 мм.
- Богданівку – з мінометів калібру 120 мм.
Загострення на Донбасі
- Вже третій день на Донбасі загострюється обстановка. 18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосили про евакуацію жителів регіону до російських міст. Планується, що нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.
- За останньою інформацією, на російській території поблизу пункту пропуску Мар'їнка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків.
- Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що у багатьох будинках повністю зруйновані дахи від снарядів, що прилетіли.
- У Міноборони припускають, що посилена військова ескалація може розпочатися найближчими днями. Це пов'язано зі святом, яке відзначають у Росії – Днем захисника вітчизни, 23 лютого.
- За даними української розвідки, до Донецька вже прибули "вагнерівці", які разом із російськими спецслужбами планують провести серію терористичних актів. Зокрема, вони підірвуть житлові будинки, щоб звинуватити у цьому Україну