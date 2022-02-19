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Нові втрати ЗСУ. На Донбасі загинули двоє українських військових, ще четверо поранено

Тетяна Очеретяна
19 лютого, 17:53
Бойовики на Донбасі активізувалися – внаслідок обстрілу гинуть українські захисники, лише за 19 лютого померли двоє військових

Внаслідок обстрілу бойовиків загинули два українські захисники / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків 19 лютого загинули двоє українських військовослужбовців. Ще четверо бійців зазнали поранень.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

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Двоє українських військовослужбовців зазнали осколкових поранень, несумісних із життям. У постраждалих військових поранення різного ступеня тяжкості, зараз вони перебувають у лікарнях.

Усього до 17:00 19 лютого озброєні формування Росії у 70 разів обстрілювали позиції ЗСУ, 60 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Де стріляли бойовики?

  • Шість разів обстріляли Новотроїцьке – з мінометів, артилерії та автоматичних станкових гранатометів.
  • Гранітне – з артилерії калібру 122 мм.
  • Чотири рази Старогнатівку – з артилерії, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Три рази Новоселівку – з артилерії та мінометів.
  • Болотене – з мінометів калібру 82 мм.
  • Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Широкине – з мінометів калібру 120 мм.
  • Миронівський – з артилерії калібру 122 мм.
  • Три рази Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Три рази Світлодарськ – з мінометів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Три рази Травневе - з мінометів та протитанкових керованих комплексів.
  • Двічі Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Південне - з мінометів, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • Чотири рази Новозванівку – з артилерії, мінометів та станкових протитанкових гранатометів.
  • Двічі Луганське – з мінометів, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомета.
  • Тричі Авдіївку – з мінометів та протитанкових керованих комплексів.
  • П'ять разів Щастя – з мінометів, автоматичних верстатових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Чотири рази Кримське – з мінометів, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Чотири рази Мар'їнку – з мінометів та протитанкових керованих комплексів.
  • Двічі Опитне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Тричі Нью-Йорк – з мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Лопаскине – з мінометів калібру 82 мм.
  • Тричі Новолуганське – з артилерії та мінометів.
  • Тричі Станицю Луганську – з танка та мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм.
  • Причепилівку - з мінометів калібру 120 мм.
  • Сизе – з мінометів калібру 120 мм.
  • Новогригорівку - з артилерії калібру 122 мм.
  • П'ять разів Троїцьке – з мінометів калібру 120 мм.
  • Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм.
  • Три рази Шуми – з мінометів, станкових протитанкових гранатометів.
  • Тричі Зайцеве – артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Трьохізбенку - з мінометів калібру 120 мм.
  • Богданівку – з мінометів калібру 120 мм.

Загострення на Донбасі