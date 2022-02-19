Нові втрати ЗСУ. На Донбасі загинули двоє українських військових, ще четверо поранено

Внаслідок обстрілу бойовиків загинули два українські захисники / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків 19 лютого загинули двоє українських військовослужбовців. Ще четверо бійців зазнали поранень.

Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

Реклама

Двоє українських військовослужбовців зазнали осколкових поранень, несумісних із життям. У постраждалих військових поранення різного ступеня тяжкості, зараз вони перебувають у лікарнях.

Усього до 17:00 19 лютого озброєні формування Росії у 70 разів обстрілювали позиції ЗСУ, 60 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Де стріляли бойовики?

Шість разів обстріляли Новотроїцьке – з мінометів, артилерії та автоматичних станкових гранатометів.

– з мінометів, артилерії та автоматичних станкових гранатометів. Гранітне – з артилерії калібру 122 мм.

– з артилерії калібру 122 мм. Чотири рази Старогнатівку – з артилерії, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

– з артилерії, мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Три рази Новоселівку – з артилерії та мінометів.

– з артилерії та мінометів. Болотене – з мінометів калібру 82 мм.

– з мінометів калібру 82 мм. Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

– з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм. Широкине – з мінометів калібру 120 мм.

– з мінометів калібру 120 мм. Миронівський – з артилерії калібру 122 мм.

– з артилерії калібру 122 мм. Три рази Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм.

– з мінометів калібру 120 мм. Три рази Світлодарськ – з мінометів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

– з мінометів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Три рази Травневе - з мінометів та протитанкових керованих комплексів.

- з мінометів та протитанкових керованих комплексів. Двічі Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

– з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. Двічі Південне - з мінометів, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

- з мінометів, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Чотири рази Новозванівку – з артилерії, мінометів та станкових протитанкових гранатометів.

– з артилерії, мінометів та станкових протитанкових гранатометів. Двічі Луганське – з мінометів, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомета.

– з мінометів, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомета. Тричі Авдіївку – з мінометів та протитанкових керованих комплексів.

– з мінометів та протитанкових керованих комплексів. П'ять разів Щастя – з мінометів, автоматичних верстатових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

– з мінометів, автоматичних верстатових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Чотири рази Кримське – з мінометів, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

– з мінометів, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів. Чотири рази Мар'їнку – з мінометів та протитанкових керованих комплексів.

– з мінометів та протитанкових керованих комплексів. Двічі Опитне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

– з мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Тричі Нью-Йорк – з мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

– з мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Лопаскине – з мінометів калібру 82 мм.

– з мінометів калібру 82 мм. Тричі Новолуганське – з артилерії та мінометів.

– з артилерії та мінометів. Тричі Станицю Луганську – з танка та мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм.

– з танка та мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм. Причепилівку - з мінометів калібру 120 мм.

- з мінометів калібру 120 мм. Сизе – з мінометів калібру 120 мм.

– з мінометів калібру 120 мм. Новогригорівку - з артилерії калібру 122 мм.

- з артилерії калібру 122 мм. П'ять разів Троїцьке – з мінометів калібру 120 мм.

– з мінометів калібру 120 мм. Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм.

– з артилерії калібру 122 мм. Три рази Шуми – з мінометів, станкових протитанкових гранатометів.

– з мінометів, станкових протитанкових гранатометів. Тричі Зайцеве – артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм.

– артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм. Двічі Трьохізбенку - з мінометів калібру 120 мм.

- з мінометів калібру 120 мм. Богданівку – з мінометів калібру 120 мм.

Загострення на Донбасі