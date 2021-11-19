Новий рік дедалі ближче. У центрі Львова встановлять льодову ковзанку – як вона працюватиме

У Львові встановлять ковзанку / Фото: Колаж: Сьогодні
Поки у Львівській області радіють першому снігу, на площі Ринок у Львові вже готуються до встановлення традиційної льодової ковзанки.
Про це повідомляє Львівська міськрада.
Рішення про встановлення ковзанки ухвалив виконком міськради 19 листопада. Вона працюватиме з 20 листопада до 10 березня.
Тепер компанія-виконавець "ВІКОС" має укласти договір на прибирання території на час роботи ковзанки.
Як працюватиме ковзанка
- На місці організують пункт надання невідкладної медичної допомоги.
- Через коронавірус ковзанка працюватиме з дотриманням усіх карантинних заходів.
- Працівники повинні перебувати тільки в захисних масках та рукавичках та змінювати їх кожні 2 години. Співробітників із ознаками ГРЗ направлятимуть на самоізоляцію.
- Організатори розмістять станції для дезінфекції рук у доступних місцях.
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