Новий Коля? У Харкові блогер ганяв містом на величезній швидкості (відео)

Блогер і раніше був помічений у порушенні правил дорожнього руху. Колаж "Сьогодні"

У Харкові, де недавно сталося кілька резонансних ДТП, блогер Денис Повєткін на великій швидкості ганяв центральними частинами міста

Відео гонки опублікував паблік Харків тут.

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Деталі інциденту

"Уроки неправильного водіння автомобіля харківського блогера Дениса Повєткіна. На жаль, багато хто спеціально порушує – адже це контент для соціальних мереж, качнути копів", – йдеться у повідомленні.

На жаль, така їзда приводить рано чи пізно до ДТП.

"Будьте обережні", – додали у пабліку.

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Блогер Денис Повєткін і раніше був помічений у порушенні правил дорожнього руху. Так, нещодавно він виклав, як автомобілем їхав рейками. На відео, розміщених у низці харківських Telegram-каналів, чоловік виправдовує свої дії тим, що він поспішає на роботу. Також він був помічений у їзді за швидкою через подвійну суцільну та інші порушення. Хлопця не лякає, що зовсім недавно у місті сталося кілька жахливих ДТП.

Так, нещодавно у Харкові сталася жахлива ДТП за участю Колі Харківського, де водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом, і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Він їхав на червоне світло світлофора. Обидва автомобілі буквально розірвало на частини.

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Аварія з мажором із Харкова

26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові зіткнулися Chevrolet Aveo та Infiniti . За кермом елітної іномарки був 16-річний парубок, який їхав на червоний сигнал світлофора.

. За кермом елітної іномарки був 16-річний парубок, який їхав на червоний сигнал світлофора. Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей . На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.

. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Водій автомобіля Chevrolet Aveo загинув на місці.

Після ДТП 16-річний водій та три пасажири Infiniti – двоє 19-річних юнаків та 16-річна дівчина потрапили до лікарні. Поки водій-підліток був на госпіталізації, він заявив копам, що його авто нібито викрали.

Експертиза показала, що на момент ДТП Infiniti був у справному стані, зокрема гальмівна та рульова системи.

28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави .

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