"Потрібна хоч якась перемога": Денисенко розповів, навіщо Путіну Харків (відео)

У Харкові триває обстріл / Колаж "Сьогодні"

Російська армія обстрілює масовожитлові квартали Харків. Наразі триває обстріл міста з ракетної зброї. Є постраждалі та загиблі серед мирного населення.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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"Це відбувається через те, що українська армія почала бити ворога, а санкції починають бити по російській економіці. Путін робить ставку на те, що потрібна бодай якась перемога. Все для того, щоб провести інформаційну картинку у себе в Росії про псевдоперемогу на території України", – каже Вадим Денисенко.

За словами радника міністра внутрішніх справ України, російський президент Володимир Путін уже п'ятий день переховується у бункері, не виходить до свого народу та боїться з'явитися на публіці.

"Все через те, що він починає боятися за своє життя. Звісно, жодних революцій у Росії зараз не передбачається, але Путін – параноїк. Те, що він сьогодні робить у Харкові і те, що сьогодні вбивають мирних мешканців, а також порушують правила ведення війни, це все буде безумовно доведено в суді", – додав Вадим Денисенко.

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Ситуація в Україні 28 лютого

П'ятий день вторгнення Росії в Україну почався трохи спокійнішим, ніж у попередні ночі. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у низці міст звучали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5:00 ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ потрапила до житлового будинку в Чернігові. Тим часом, президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.

У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ щодо ядерної зброї. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову із союзниками США, щоб обговорити ситуацію в Україні та їхню скоординовану відповідь. Це будуть треті переговори, які ініціював Байден.

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