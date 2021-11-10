Обіцяв поділитися із копами. Депутат-хабарник хотів заробити 300 тисяч на LED-екранах

Депутата викрили на здирстві / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні депутат облради вимагав у чоловіка 300 тисяч гривень за посередницьку послугу – умовити владу підняти ціну за купівлю LED-екрана. Він запевнив, що грошима нібито поділиться з правоохоронцями, аби ті не помітили такого різкого подорожчання.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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За даними правоохоронців, у липні 2021 року Херсонська облрада хотіла купити LED-екран, який рекламне агентство потім встановило у місцевому аеропорту. Власника агентства не влаштовувала ціна і він звернувся до депутата та за сумісництвом члена бюджетної комісії. Чоловік попросив, щоб той допоміг збільшити ціну хоча би до собівартості LED-екрана.

Гроші, які одержав депутат. Фото ДБР

Депутат пообіцяв домовитись про збільшення ціни вдвічі, але власник агентства має заплатити йому 300 тис. гривень. При цьому він зазначив, що частину грошей нібито передасть правоохоронцям, щоб вони не помітили раптового подорожчання.

9 листопада працівники ДБР затримали депутата одразу після отримання всієї суми. Йому скоро повідомлять про підозру у шахрайстві у великих розмірах. Порушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.