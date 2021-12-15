Ображав її дітей: на Житомирщині жінка жорстоко побила школяра

Обвинувачена побила хлопця на очах у його друзів/Колаж "Сьогодні"

У Бердичеві на Житомирщині жінка жорстоко побила хлопчикачерез те, що той ображав її дітей.

Про це повідомляє Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області, пише ТСН.

Реклама

Деталі

Жінка наказала старшому синові після школи привести до неї учня початкових класів. Після цього вона кулаками побила дитину.

"Підозрювана завдала малолітньому тілесні ушкодження у вигляді крововиливів на верхній повіці лівого ока та на лівому крилі носа, які є легкими тілесними ушкодженнями", – йдеться у вироку суду.

Чому жінка влаштувала самосуд?

Підозрювана в суді свою провину визнала та розповіла суду, що її шестирічна дочка була 2019 рокуна ставку разом із потерпілим. Там він побив дівчинку, а коли та розповіла про наругу своєму старшому братові, то потерпілий побив і його.

Реклама

Жінка зверталася до відділу у справах неповнолітніх, проте це не дало результату. Вона вирішила сама покарати школяра.

Побиття дитини тривало 5 хвилин

Жінка била хлопця на очах у його друзів.

"Вона била його по обличчю долонями обох рук багато разів. Через це його обличчя стало синім. Він двічі падав через удари. Коли був на землі, обвинувачена вдарила один раз кулаком, але влучила в руку, якою він прикривався. Також жінка била його ногою у живіт, але він зігнувся і вона влучила йому в ногу. Побиття тривало хвилин 5", – йдеться у рішенні.

Реклама

Як покарають нападника

Суд визнав жінку винною за ч.1 ст.125 КК України. Їй присудили 150 годин громадських робіт. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Раніше ми писали: