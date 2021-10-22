Хмарно, але тепло: прогноз погоди у Харкові на 22 жовтня

Цього дня жителям Харкові парасольки не знадобляться/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 22 жовтня, у Харкові очікується мінлива хмарність, без опадів. Водночас в Україну йде похолодання.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Протягом дня температура у Харкові складе +16-18 градусів. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Дощу не прогнозують.

Клімат України через 50 років

У найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все більш сухим, прогнозують експерти. На територію нашої країни будуть надходити високотемпературні сухі повітряні маси. Поступове опустелювання буде повзти з південного сходу на північний захід.

Реклама

Читайте також