Володаря "путінської" медалі за Крим відпустили на волю з умовним терміном

Жителя Ялти засудили до п'яти років позбавлення волі / Фото: Колаж: Сьогодні

Чоловік, який брав участь у незаконному збройному формуванні, відомий як "Ялтинська рота народної самооборони Криму", і сприяв окупації півострова, отримав 5 років позбавлення волі, але з випробувальним терміном.

Про це пише прес-служба СБУ у Херсонській області.

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З лютого по вересень 2014 року чоловік був членом цього незаконного збройного формування. У цей період він зі зброєю в руках здійснював патрулювання українських населених пунктів, протидіяв мирним акціям та брав участь у залякуванні патріотично налаштованих мешканців півострова.

"Правоохоронці СБУ затримали зловмисника у червні 2021 року на центральному автовокзалі Херсона після його приїзду з особистих справ на материкову Україну" , – йдеться у повідомленні.

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Яким буде покарання

Дарницький районний суд Києва визнав чоловіка винним у створенні не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним строком на три роки.

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Що означає умовний строк

Засудженому призначили випробувальний строк. Він буває меншим за той термін позбавлення волі, який призначений засудженому. Якщо за цей час людина жодних злочинів та правопорушень не вчинить, то судимість буде погашена, людина вільна. Якщо ж чоловік протягом випробувального терміну знову вчинить злочин – не обов'язково такий самий, за який був засуджений – умовний строк перетвориться на реальний, людина вирушить у місця позбавлення волі.

СБУ затримала ватажка в'язниці "Ізоляція" у Донецьку

9 листопада 2021 року стало відомо, що СБУ затримала у Києві терориста Дениса Куликовського, який був ватажком в'язниці "Ізоляція" у Донецьку.

Його затримали в рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України:

ст. 149 (торгівля людьми);

ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

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