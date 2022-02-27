Оборона Одеси: окупанти вдаються до загроз та психологічних атак

Легендарний напис на одеському пляжі

Росія запускає безпілотники у бік Одеси, але українські військові не втрачають пильності.

"Ворог не спить. Погрожує, запускає БПЛА, тисне на психіку. Працює система української ППО. Точних запусків вам, побратими!" – пише у своєму Facebook голова громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук.

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Також в Одесі діють диверсанти. Їх, за словами Братчука, швидко ліквідовують.

"Ракети в Росії повинні почати закінчуватися. А авіаудари – це жертви та збиті літаки, тому що ППО вибити їм не вдалося", – зазначає Братчук.

Ракети над Одесою

Днями відео ракет над Одесою зняли місцеві мешканці. Трохи пізніше з'явилася інформація, що це працювала наша ППО по ворожому безпілотнику. Про це повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

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"Російський військовий корабель, йди на х**й"

В Одесі на пляжі 16-ї станції Великого Фонтану написали слова, які увійшли до історії. Цю фразу вимовив прикордонник острова Зміїний у відповідь на заклики російських окупантів здатися. Президент України Володимир Зеленський присвоїть звання Героїв України захисникам Зміїного посмертно.