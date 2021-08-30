Загострення на Донбасі: бойовики не припиняють вогонь, поранені двоє військових

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 29 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню. Є двоє поранених.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

Так, поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

"Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів. У напрямку Кримського ворог двічі обстрілював наші позиції з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Попасної окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, в Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

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"В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовці Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний", – додають у штабі.

Ситуація сьогодні

Відзначимо, що станом на 7:00 ранку 30 серпня, зафіксовано тільки одне порушення режиму припинення вогню.

"У Новозванівки ворог обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів", – пишуть у повідомленні.

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