Загострення на Донбасі: Маріуполь візьмуть під посилену охорону

Росія посилила агресію на Донбасі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Охорона Маріуполя буде посилена через загострення ситуації на Донбасі. Такий режим забезпечить готовність до будь-яких ситуацій.

Про це йдеться на сайті президента.

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Деталі

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко провів селекторну нараду з головами ОДА і мерами щодо введення надзвичайного стану на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де йде операція Об'єднаних сил.

"Учасники обговорили плани дій в різних ситуаціях, організацію роботи медичних установ, дії військово-цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей, місцевої влади Маріуполя, охорона якого буде посилена", — йдеться в повідомленні.

Загроза вторгнення