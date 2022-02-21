Обстріл бойовиків у Новолуганському: загинув мирний житель – фото

На Донбасі продовжуються потужні обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики 21 лютого обстріляли смт Новолуганське. Загинув мирний житель.

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook.

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"За оперативною інформацією, пошкоджені об'єкти інфраструктури. Селище залишилося без світла і опалення, перебито газогін", – написав він.

Селище обстріляли бойовики, люди залишилися без світла та тепла. Фото: Павло Кириленко / Фото: Facebook

Внаслідок обстрілу загинув чоловік, дані про нього уточнюються. Загиблий – 1970 року народження.

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На Донбасі через обстріл окупантів люди залишилися без світла, газу, води та тепла

На Донбасі селище Врубівка та місто Щастя потрапили під обстріл російських окупантів. Через це люди залишилися без життєво важливих комунікацій. Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, у Врубівці немає електрики та газу, пошкоджено житлові будинки, а люди перебувають у бомбосховищах. Пошкоджено газопровід – 200 споживачів залишилися без газу.

"Доступу до відновлення поки що немає. Обстріли не вщухають", – зазначив Гайдай.

Місто Щастя залишилося без води, тепла та світла. Російські окупанти завдали чотири прямі попадання у водозабір.

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"Також обстріли в районі РЕМ, робітники ЛЕО залишили свої робочі місця у зв'язку з прямою загрозою життю. Розбито колектор тепломережі в районі КПП ТЕС. Теплозабезпечення припинено. Перебито лінію 110 кв. Організовано ремонт електропостачання", – додав голова Луганської ОДА.

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