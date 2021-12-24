Обстрілював цивільних в Авдіївці: СБУ зловила бойовика "ДНР"

СБУ затримала представника НЗФ "Схід" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Донецькій області правоохоронці викрили проросійського бойовика, який обстрілював українських воїнів та мирне населення в Авдіївці

Про це пише прес-служба МВС.

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Незаконне угруповання "Схід"

У 2015 року чоловік приїхав до Донецька на заробітки. Проте там він потрапив до реабілітаційного центру через алкоголізм. Саме в цій установі його зустріли представники незаконного військового угруповання "ДНР". Вони завербували маріупольця воювати на їхньому боці і той погодився.

Він потрапив на контрактну службу до мотострілецької роти. Найманцю видали зброю та відправили на передові позиції під Донецьком (у районі селища Жабуньки, колишнього Ясинуватського посту ДАІ). Бойовик на посаді кулеметника коригував артилерійські обстріли з боку ДНР і вів прицільний вогонь по позиціях ЗСУ.

Поліцейські дістали докази, що 43-річний маріуполець воював під керівництвом командира полку "армійського корпусу ДНР", громадянина РФ.

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Обстріли цивільних та військових

Населення Авдіївки страждало від обстрілів окупантів.

За словами бойовика, за наказом російських військових його підрозділ регулярно здійснював обстріли лісопосадки на околиці міста. Внаслідок цих атак гинули та отримували поранення жителі приватного сектору, розташованого поруч.

Крім того, учасник НЗФ "Схід" охороняв стратегічний об'єкт у "червоній зоні" – міст, зміцнював окопи та патрулював вулиці окупованого Донецька під час "комендантської години".

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Затримання

За рік служби "на переловій" бойовик отримав близько 45 000 рублів та поранення. Тому у 2016 році "боєць" дезертувався та ховався.

Кілька років чоловік перебивався випадковими заробітками та повторно проходив лікування від алкоголізму. Маріуполець потай повернувся до рідного міста, де знайшов постійну роботу. Свою участь у війні проти України він приховував.

Але бойовика затримали. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

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