Обстріли бойовиків: два села на Донбасі залишилися без світла

Пошкодження енергетики відновлюватимуть 4 грудня. Колаж "Сьогодні"
У п'ятницю, 3 грудня, бойовики обстріляли залізничну станцію Кондрашівка та село Малинове у Луганській області.
Про це повідомляється у компанії "Луганське енергетичне об'єднання".
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Внаслідок вогневого удару селища залишилися без світла.
"Знову "дякую" контрольованій частині Луганської області від неконтрольованої", – йдеться у повідомленні.
Бойовики обстріляли вантажопасажирську станцію Кондрашівка та село Малинове. В результаті пошкоджено повітряні лінії електропередач.
"Близько 2000 тисяч абонентів залишилися без електрики", – уточнили у компанії.
Пошкодження енергетики відновлюватимуть 4 грудня. Місцеві жителі у соцмережах повідомляють, що вдруге за тиждень на обстріл зазнала Станиця Луганська. Вогонь вівся з боку Червоного Яру.
"П'ять років там було тихо", – написала одна із місцевих мешканок.
Провокація РФ на Донбасі
Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Старомихайлівці. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.
Двоє озброєних членів формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на отримання дозволу від своїх командирів.
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