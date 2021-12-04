Обстріли бойовиків: два села на Донбасі залишилися без світла

Пошкодження енергетики відновлюватимуть 4 грудня. Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 3 грудня, бойовики обстріляли залізничну станцію Кондрашівка та село Малинове у Луганській області.

Про це повідомляється у компанії "Луганське енергетичне об'єднання".

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Внаслідок вогневого удару селища залишилися без світла.

"Знову "дякую" контрольованій частині Луганської області від неконтрольованої", – йдеться у повідомленні.

Бойовики обстріляли вантажопасажирську станцію Кондрашівка та село Малинове. В результаті пошкоджено повітряні лінії електропередач.

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"Близько 2000 тисяч абонентів залишилися без електрики", – уточнили у компанії.

Пошкодження енергетики відновлюватимуть 4 грудня. Місцеві жителі у соцмережах повідомляють, що вдруге за тиждень на обстріл зазнала Станиця Луганська. Вогонь вівся з боку Червоного Яру.

"П'ять років там було тихо", – написала одна із місцевих мешканок.

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Провокація РФ на Донбасі

Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Старомихайлівці. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

Двоє озброєних членів формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на отримання дозволу від своїх командирів.

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