Обстріли не вщухають. У Сєвєродонецьку загорілися школи та квартири – є загиблий

У Луганській області обстріли спричинили пожежі / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок обстрілів у місті Сєверодонецьк сталося загоряння спортивної та загальноосвітньої шкіл, квартири у багатоповерховому будинку, магазину та гаражу.

Про це пише пресслужба ДСНС.

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Рятувальники ліквідують пожежу, але обстріли тривають.

"Через обстріли сталося загоряння 11 житлових будинків та однієї квартири в м. Рубіжне. Сталася пожежа в цеху трубного завода та картонно-тарного комбіната. Рятувальники ліквідовують пожежі та допомагають населенню вибратися з підвалів", – йдеться у повідомленні.

У місті Кремінна внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю, рятувальники виявили одного загиблого та двох постраждалих.

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Окупанти можуть активізуватися

У російських військ буде друга спроба масового наступу на Україну. Атаки можуть тривати два-три тижні. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

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Експерт стверджує, що поки що окупанти взяли паузу.

"Треба розуміти дуже чітко, що буде ще одна спроба наступу з їхнього боку. Нині поки що пауза. Вони стоять під Києвом практично розгромлені, стоять в обороні, намагаються тикатися невеликими підрозділами, але ми їх знищуємо. Вони спробують кинути резерви на ті напрямки, в яких у них найбільші успіхи", – каже Олексій Арестович.

Голова ОП стверджує, що ворог може знову атакувати зону ООС, Маріуполь, Харківську область та території під Києвом.

"Вони настільки безглузді, що все зроблять не так, як треба знову і ці резерви поляжуть. Але це може зайняти там ще 10 днів або тиждень з початку, коли вони підуть у бій. Тобто я даю ще два чи три тижні їхніх спроб через паузи активних наступів. Після цього вони стануть як "зайчики", адже воювати не буде чим", – додав Олексій Арестович.

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