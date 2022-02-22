Обстріли продовжуються: бойовики на сході вбили українського військового

Україна знову зазнала втрати серед захисників/Фото: колаж: "Сьогодні"

На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу бойовиків загинув український захисник. Один військовий отримав поранення, ще п'ятеро — бойові травмування.

Про це повідомляє Міноборони.

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Деталі

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, ще п’ятеро — бойові травмування. Воїни знаходяться у лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я задовільний. Ще один український захисник отримав поранення несумісні з життям", — йдеться в повідомленні.

Хто загинув?

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що 22 лютого поблизу селища Новотроїцьке Волноваського району загинув військовослужбовець в/ч А-0536 Збройних Сил України, на прізвище Слівка.

Бойовики продовжують обстріли

У Міноборони заявили, що за поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 72 порушення режиму припинення вогню, 53 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Противник задіяв реактивні системи залпового вогню, озброєння танків, артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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Окупанти обстріляли Донбас 84 рази

Минулої доби, 21 лютого, на Донбасі російські окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього постраждали українські військові, є загиблі.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі Талаківку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Піщовик – з мінометів калібру 120 мм.

П'ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.

Тричі Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Вісім разів Щастя – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Тричі Лебединське – БПЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чермалик – з мінометів калібру 82 мм.

Чотири рази Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.

Тричі Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Новоселівку Другу – із протитанкових керованих ракетних комплексів.

Двічі Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі Новомихайлівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Тричі Гнутове – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Двічі Врубівку – з артилерії калібру 152 мм.

Павлопіль – зі станкових протитанкових гранатометів.

Тричі Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.

Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.

Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.

Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм.

Опитне – з мінометів калібру 120 мм.

Широкине – з мінометів калібру 120 мм.

Причепилівка – з мінометів калібру 82 мм.

Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Майорськ – з артилерії калібру 122 мм.

Шуми – з мінометів калібру 82 мм.

Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Славне – із протитанкових керованих ракетних комплексів.

Чотири рази Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Невельське – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм. Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення. Реклама Є постраждалі та загиблі Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям.

12 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості та перебувають у лікувальних закладах.

Шестеро отримали бойові травми.

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