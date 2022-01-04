Обвал будівлі у Харкові: власник не мав дозволу на будівництво

Інцидент стався вранці / Колаж "Сьогодні"

У власника будівлі та орендарів землі по проспекту Гагаріна, 20 у Харкові, де обвалилася стіна, не було дозволу на проведення будівельних робіт

Про це повідомив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.

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Деталі

Попередньо встановлено, що обвалилася частина будівлі з офісними приміщеннями. Сталося це через будівництво, яке було поруч.

"Жодних дозволів на будівництво за цією адресою немає. Тобто власники будівлі, що звалилася, і орендарі землі вели її на свій страх і ризик, самовільно", – додає Юрій Сидоренко.

"Не переживайте, нічого не обвалиться"

У мережі з'явився діалог з чату з орендарями на Гагаріна, 20. Працівники заспокоювали людей та запевняли, що нічого не станеться.

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- "Що роблять на горищі В4. Обвалиться стеля. Евакуюйте людей. Як можна працювати за таких умов"

- "Не переживайте. Нічого не обвалиться. Утеплюють горище"

Діалог з чату з орендарями на Гагаріна, 20. Фото: telegram-канал Харків 1654

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Діалог з чату з орендарями на Гагаріна, 20. Фото: telegram-канал Харків 1654

Діалог з чату з орендарями на Гагаріна, 20. Фото: telegram-канал Харків 1654

Діалог з чату з орендарями на Гагаріна, 20. Фото: telegram-канал Харків 1654

Що трапилося

Стався інцидент вранці. Поряд із будівлею риють фундамент під ще один будинок. Також будується новий багатоповерхівка. У соцмережах стверджують, що обвал стався саме через це будівництво.

На місці працювали співробітники ДСНС, прокуратури та поліції. Під час слідства встановлюватиметься законність будівництва на території, де стався обвал будівлі.

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