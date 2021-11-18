Звинуватили у загибелі хлопця під час затримання. У Львові засуджені копи подали апеляцію – як триває суд (відео)

Затримання хлопця сталося у лютому 2018 року / Колаж "Сьогодні"
Інспектори роти ТОР патрульної поліції, яких засудили до восьми років ув'язненнячерез загибель львів'янина, подали апеляцію. Наразі у Тернопільському апеляційному суді відбувається засідання.
Сайт "Сьогодні" вирішив зібрати всю інформацію у цій справі.
Як відбувається засідання
Поліцейські оскаржують вердикт.
"Засідання станом на 17:00 продовжується. Не виключено, що апеляційний суд ухвалить рішення найближчим часом, не виключено, що – сьогодні", – повідомили нам правоохоронці, колеги цих поліцейських.
Що відомо
9 лютого 2018 року в одному із гральних закладів 22-річний львів'янин помер від механічної асфіксії.
Того дня патрульні перевіряли відвідувачів на наявність заборонених предметів. Коли у кишені 22-річного Володимира Клима копи намацали якийсь пакунок, він різко розвернувся і спробував втекти.
Під час затримання хлопець проковтнув поліетиленовий пакетик із наркотиками та задихнувся.
Винні поліцейські?
У Галицькому районному суді Львова оголосили вирок інспекторам роти ТОР патрульної поліції. Їх визнали винними у загибелі львів'янина.
Суд вважає, що патрульні перевищили службові повноваження, які спричинили тяжкі наслідки. Шестеро копів засудили до восьми років в'язниці, позбавили спеціальних звань і заборонили обіймати посади в держорганах протягом трьох років.
Поліцейські з таким рішенням суду були не згодні. А ось родичі загиблого вважають інакше. Вони впевнені – через патрульні помер їхній 22-річний Володя. Чоловік задихався, а ті нібито не лише не рятували, а ще й били його.
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