Обпік слизову і не міг сказати ні слова. У Закарпатті хлопчик потрапив до лікарні через небезпечну іграшку

Рідина, яка була всередині іграшки, спровокувала опіки в роті дитини/Колаж: Сьогодні

У Виноградові Закарпатської області дитина отримала хімічні опіки через іграшку. Хлопчик розкусив її.

Про це в Facebook повідомила мати дитини.

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Деталі інциденту

За словами матері, її 4-річний син раніше в рот нічого забороненого не брав. Однак вирішив розкусити іграшку, всередині якої була рідина.

"Рідина всередині обпекла слизову рота. Він почав сильно плакати, намагаючись змити, але безрезультатно. Проковтнути не міг навіть протиалергічний сироп. Буквально за 2-3 хвилини почалося слиновиділення, і дитина не могла сказати ні слова. Рот почав набрякати", — зазначила мати хлопчика Анна Яркина.

Дитина розкусила іграшку, рідина в якій виявилася небезпечною/Фото: Facebook/Анюта Яркина

Детальна інформація про іграшку/Фото: Facebook/Анюта Яркина

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На щастя, все обійшлося

"Ми живемо навпроти лікарні, тому швидко звернулися до лікаря. Дитину прокололи, і все закінчилося добре. Якщо ви купуєте подібні іграшки, не зводьте очей з дитини. Будьте уважні й обережні", — закликає мати дитини.

Подібний випадок

Дворічна дівчинка проковтнула 31 іграшковий магнітик. Кульки наробили в кишечнику аж 7 отворів. Львівським медикам довелося рятувати дитину. Операція тривала близько двох годин. Медики дістали магніти. Кульки були скріплені у ланцюжок завдовжки 20 сантиметрів.

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