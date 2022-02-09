"Дуже задоволений": які умови у СІЗО, де перебуває дніпровський стрілок Рябчук

Стало відомо, яка ситуація в СІЗО, де сидить Артемій Рябчук. Фото: колаж "Сьогодні"

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що вона перевірила військову частину 3021, де сталося жахливе вбивство у Дніпрі. Також побувала у камері СІЗО, де сидить підозрюваний у стрілянині Артемій Рябчук.

Про це йдеться у токшоу на телеканалі Україна 24.

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Нові подробиці

"Провели перевірку у частині 3021 та СІЗО, де сидить Рябчук. У його камері зробили новий ремонт і тому там все гаразд – скарг немає", – зазначила Денісова.

Вона повідомила, що Рябчук харчується окремо від усіх їжею, яку йому передали активісти – 34 кг. Це фрукти, овочі та багато іншого.

"Продукти зафіксували списком, і вони зараз перебувають у коморі", – наголосила Денісова.

За її словами, Рябчук дуже задоволений умовами та ставленням до нього всіх правоохоронців та тих, хто за ним слідкує.

"Він погодився особисто зі мною зустрітись. Ми спілкувалися 40 хвилин. Артемій розповідав мені деякі обставини, але я не можу розголошувати їх", – підсумувала Денісова.

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Причина візиту

За словами Денісової, працівники Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини здійснюють повторний моніторинг виправної колонії, адже за результатами попереднього візиту, проведеного 2019 року, в установі було виявлено численні порушення щодо забезпечення права ув'язнених на гідні умови утримання.

Що відомо про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинули п'ять осіб, ще п'ять – поранені.

Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одещини.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей. Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахи під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства , потім приховували факти і навіть одержували підвищення.

, потім приховували факти і навіть одержували підвищення. У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.

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