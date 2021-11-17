Чергова ДТП у Харкові: на пішохідному переході збили дитину (відео)

Аварія сталася на пішохідному переході/Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 17 листопада, у Харкові сталася чергова ДТП. Водій збив дитину. Сталося це на пішохідному переході.
Про це йдеться в Telegram-каналі. Ху**ий Харків".
Подробиці
Дитина почала переходити дорогу на пішохідному переході. Водій не пропустив хлопчика та збив його.
Дитину від удару відкинуло на кілька метрів. Він залишився живим, але від переляку різко підвівся і відбіг на тротуар.
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Позашляховик збив двох підлітків прямо на пішохідному переході. Судячи з відеозапису реєстратора, водій навіть не намагався загальмувати та протяг одного з постраждалих через все перехрестя. Внаслідок аварії травми отримали 13-річні хлопчик та дівчинка.