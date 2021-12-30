Ще один мажор? Під Львовом підліток врізався у маршрутку з пасажирами (фото) – оновлено

У Львівській області сталася ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Червонограді Львівської області 29 грудня сталася ДТП з постраждалими. 17-річний підліток на автомобілі "БМВ" в'їхав у маршрутку.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Львівській області.

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Деталі аварії

Увечері 29 грудня на вулиці Львівській у Червонограді 17-річний підліток на "БМВ" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом "БАЗ".

Як з'ясувалося, підліток ніколи не отримував посвідчення водія.

Є постраждалі

Внаслідок ДТП підліток та 41-річна пасажирка автобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

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Що загрожує підліткові?

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Що кажуть у поліції?

"17-річний юнак взяв у батьків автомобіль і поїхав кататися. Права керувати машиною у нього не було. Він не впорався з керуванням і зіткнувся з рейсовою маршруткою. Постраждала одна з пасажирок, вона в лікарні", – повідомила нам речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.

За даними поліції, винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі.

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Підліток в'їхав у маршрутку. Фото: ГУНП України

У Кривому Розі авто без водія врізалося у маршрутку з пасажирами

У понеділок, 20 грудня, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася ДТП з легковим авто та маршруткою, у якій перебували пасажири. Внаслідок цього постраждали двоє військових.

Як стало відомо, дорогою на Макулан зіштовхнулися маршрутка №300 та автомобіль Geely.