Одеса в "червоній зоні". Біля лікарень – черга з COVID-пацієнтів, а копи проводять рейди по маршруткам

Одеська область перший день у "червоній зоні" / Фото: Колаж: Сьогодні
З сьогоднішнього дня, 18 жовтня, Одеська область знаходиться у "червоній зоні" карантину. Після довгих вихідних під лікарнями Одеси зібралися великі черги з пацієнтів, а поліцейські почали активно перевіряти громадський транспорт.
"Сьогодні" дізналися, як проходить перший день жорсткого карантину в Одесі.
Черги в лікарню
Раніше біля медустанов стояли черги з авто швидкої допомоги з важкими пацієнтами, а зараз самі хворі приходять в лікарню.
Зокрема, як пише "7 канал Одеса", в Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 16 зібралася величезна черга. Люди чекають на вулиці і їх по одному запускають в будівлю, але особливо наполегливі та активні товариші створюють штовханину в дверях на вході. Про дотримання дистанції також всі "забули".
Усі на щеплення
Поки багато хворих чекають на медичну допомогу, інші одесити масово йдуть отримувати щеплення від коронавірусу. Як пише УСІ, в пункті масової вакцинації в торговому центрі на Середньофонтанській вулиці зараз багато охочих вакцинуватися.
Рейди поліції
У Мережі пишуть, що з сьогоднішнього дня правоохоронці почали активно перевіряти дотримання правил карантину в громадському транспорті. Поліцейські дивляться на наявність масок у пасажирів і кількість зайнятих місць в маршрутці.
Ситуація в лікарнях
18 жовтня на лікуванні в ковідних відділеннях перебувають 948 пацієнтів, 83 з них – діти, заявив директор департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян. Більше 19 тисяч одеситів проходять амбулаторне лікування.
Велика кількість пацієнтів у лікарнях у важкій формі – 617, це 81% від усіх госпіталізованих. Навесні пацієнти з важким перебігом хвороби не перевищували 20%.
На території "червоної зони" забороняється:
- робота громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос;
- робота ТРЦ і інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів і тощо
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.