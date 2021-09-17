Одеситка знайшла маму, яку 21 рік вважали зниклою безвісти – відео зустрічі

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В Одесі жінка знайшла свою маму, яку 21 рік вважали зниклою безвісти. Жінка все ці роки не вірила в смерть матері, а тепер нарешті змогла її обійняти.
Зворушливе відео зустрічі опублікував УСІ online.
Більше 20 років Тетяна Присяжна провела на вулиці – жебракувала і працювала на ромів. Все через нещасний випадой в 2000 році.
Пішла з дому після скандалу
Покинула будинок Тетяна через сімейну сварку. Її син отримав серйозний опік руки і медики наполягали на ампутації. Однак мати вирішила, що зможе зберегти руку сина і для цього жінка продала все і залишилася без копійки. Руку синові все-таки вдалося врятувати.
Через деякий час у сім'ї трапився скандал, після якого вона і пішла з дому.
"Він (син, – Ред.) поводився некоректно. І в мені цей біль накопичився, і я сказала – так я ж заради тебе залишилася в одних рваних трусах, заради тебе! І я пішла. В нікуди пішла. Від болю, від розпачу, пішла і все", – згадала Тетяна Василівна.
Напад у переході
Після втечі з будинку жінка працювала на ромів, щоб мати хоч якісь гроші. Один раз вона втекла, але в переході її побили, а гроші забрали. Після побиття Тетяна втратила пам'ять і вже не змогла повернутися додому.
Останні роки Тетяна Василівна перебувала в притулку для бездомних людей похилого віку. Туди її забрали з вулиці і намагалися відновити її пам'ять.
Щасливий кінець
Кілька днів тому з'ясувалося, що за старою адресою живе одна з дочок Тетяни – Яна. За кілька днів вона зібралася і приїхала, щоб забрати матір.
Яна зізналася, що всі ці роки шукала маму і не вірила в її смерть. Після зникнення мами донька почала шукати її – писала заяви в поліцію, дзвонила в лікарні і морги. Але жодної інформації не знайшла. Тепер дочка забере маму додому.
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