Одеська область може вийти з "червоної зони" – дата

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"
Одеська область вже наступного тижня може вийти з "червоної" карантинної зонита стати "жовтою". У регіоні помітили спад госпіталізацій та зменшення кількості заражень на коронавірус.
Про це повідомив заступник губернатора Борис Волошенков, передає Odessa.online.
Одеська область незабаром може стати "жовтою"
Як розповів Волошенков, якщо в регіоні зберігатиметься спад показників захворюваності, то наступного тижня область досягне показників "жовтої зони".
"Однак затвердити це мають на національній комісії з ТЕБ та НС", – зазначив Волошенков.
Наразі в опорних лікарнях області зайнятість ліжок становить 59%. За вчорашній день лабораторно зафіксовано 1055 випадків заражень, що майже на 500 менше, ніж за 18 листопада (1504). Кисню на сьогоднішній день у запасі є 50 тонн — така сама цифра була 17 листопада.
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 17 листопада, в Україні зафіксовано 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 1478 дітей та 377 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3907 осіб;
- летальних наслідків – 752;
- одужали – 19 633 особи.
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